МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо может уйти с поста директора государственной компании PDVSA, но продолжит возглавлять ведомство, сообщил РИА Новости источник в нефтяном секторе страны.

"Кеведо, вероятно, может быть заменен на посту главы PDVSA, но останется министром нефти", — сообщил собеседник агентства.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.