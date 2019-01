МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Противодействие США строительству газопровода "Северный поток-2" носит антиевропейский характер, считают опрошенные РИА Новости западные аналитики и специалисты.

Газопровод "Северный поток-2" вновь оказался в центре внимания после рассылки послом США в Германии Ричардом Гренеллом писем ряду немецких компаний с намеком на возможность введения санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки проекта. Немецкие СМИ со ссылкой на источники позже писали, что в МИД ФРГ расценили это действие как провокацию и рекомендовали компаниям не реагировать на письма.

АНТИЕВРОПЕЙСКИЙ ХАРАКТЕР

Польский политический аналитик и независимый журналист Конрад Ренкас в беседе с РИА Новости отметил, что действия американцев носят не столько антироссийский характер, сколько антиевропейский. По его словам, Вашингтон последовательно противодействует всему, что могло бы привести Европу к независимости от США.

"Отсюда и противодействие укреплению взаимовыгодного энергетического сотрудничества Европы и России, отсюда жесткое давление США против сотрудничества с Ираном, отсюда, наконец, борьба с Новым шелковым путем из Китая. Чем сильнее Европа, тем слабее американский диктат и тем меньше возможностей для продавливания европейцам дорогого американского газа, требования с них дани за якобы "защиту", — отметил он.

Бывший американский дипломат Майкл Спрингман, в свою очередь, увидел в этом попытку американского правительства контролировать Европу и Россию.

"США пытались заблокировать российские газопроводы, которые могут доставить менее дорогой газ в Европу. США хотят использовать свое давление на Европу, чтобы повредить российской экономике через срыв продаж натурального газа", — отметил он.

"Также это способ контроля над Европой, чтобы заставить ее покупать американский СПГ", — добавил Спрингман.

ДАВЛЕНИЕ США

По словам евродепутата от Национального объединения Николя Бэ, американцы хотят объединения, чтобы европейцы покупали их сланцевый газ, а не российский природный, хотя последний дешевле, надежней, удобней при доставке.

"Для этого они (США) злоупотребляют своим правом экстерриториальности. И ЕС систематически поддается… В итоге именно нашим интересам, в частности, интересам французской Engie, угрожает эта юридическая война, которую ведут США", — отметил он.

В свою очередь специалист по энергетическим вопросам во Французском институте международных и стратегических вопросов (The French Institute for International and Strategic Affairs, IRIS) Франсис Перрен отметил, что сильное давление при администрации президента США Дональда Трампа вылилось, с одной стороны, в прессинг членов ЕС, с другой стороны, в явное или скрытое давление на фирмы, задействованные в проекте.

В то же время он добавил, что в ЕС есть оппозиция этому проекту, и власти США рассчитывают ее использовать, чтобы замедлить реализацию "Северного потока-2".

САБОТИРОВАТЬ — СЛОЖНО АННУЛИРОВАТЬ

Бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта полагает, что реализацию проекта остановить сложно: "слишком много инвестировано, чтобы вот так просто можно было его аннулировать".

Говоря о позиции США по газопроводу, экс-посол отметил, что нынешнее поведение США по отношению к Европе — это что-то новое. При этом Башта указал, что видит в американском противодействии симптом торговой войны, которую Штаты ведут против Китая и России и при которой Европа "тоже не будет в безопасности".

По словам британского политического обозревателя Маркуса Годвина, строительство "Северного потока-2" станет для США страшным сном.

"Теперь они паникуют, так как завершение (строительства) газопровода "Северный поток" значительно усложнит для США возможность быть конкурентоспособным поставщиком газа", — отметил он. В связи с этим он не исключил возможность попытки США саботировать "Северный поток-2" физически.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.