БУЭНОС-АЙРЕС, 25 янв /ПРАЙМ/. Хуан Гуаидо, возложивший на себя исполнение полномочий президента Венесуэлы, подготовил план по изменению кадрового состава и регулирования нефтяной отрасли страны, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на источники.

В частности, он планирует принять новый закон об углеводородах, который установит гибкие налоговые и договорные условия для проектов, адаптированных к ценам на нефть и инвестиционному циклу, а также принять антикоррупционный закон, нацеленный на PDVSA.

Есть намерение создать новое агентство по углеводородам, которое будет предлагать участие в тендерах по проектам в области природного газа и нефти, включая тяжелую и сверхтяжелую.

Кроме того, Гуаидо намерен объявить о планах по смене совета директоров компании Citgo (американская дочка PDVSA), а также о переменах в руководстве самой PDVSA. Глава оппозиционного парламента еще не определился с кандидатурами на должности министра нефти и руководителя PDVSA, "но это будут люди с опытом", сказал один из источников агентства.

Нынешним министром нефти и главой PDVSA является Мануэль Кеведо, бывший генерал-майор Национальной гвардии Венесуэлы, человек без опыта работы в нефтяной сфере, поставленный на эту должность, чтобы побороть коррупцию в PDVSA.