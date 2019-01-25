МЕХИКО, 25 янв /ПРАЙМ/. Колумбийская компания Ecopetrol обнаружила легкую нефть в департаменте Араука на границе с Венесуэлой, сообщила нефтекомпания.

Залежи углеводородов подтверждены при бурении скважины Cosecha C-01 на лицензионной территории Cosecha, которую Ecopetrol разрабатывает совместно с Occidental de Colombia.

Глубина скважины составляет 3,3 километра, в настоящее время на ней добывается около 3 тысяч баррелей в день легкой нефти высокого качества. Залежи находятся в непосредственной близости от трубопровода Каньо Лимон, что облегчает его развитие на коммерческом этапе, заявил президент Ecopetrol Фелипе Байон.

Как отмечает компания, открытие подтверждает большой потенциал региона и важность разработки проектов департамента Араука.