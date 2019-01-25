МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" одобрил размещение еврооблигаций в 2019 году на сумму не более 3 миллиардов евро, сообщается в материалах компании.

"Согласовать получение ПАО "Газпром" в 2019 году еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 3 миллиардов евро или ее эквивалент в иной валюте, со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет", — говорится в решении совета директоров.

Сделки будут структурированы в форме одного или нескольких займов, получаемых от компании специального назначения Gaz Capital S.A. (Люксембург) и финансируемых посредством выпуска Gaz Capital S.A. облигаций участия в займе и их размещения среди международных инвесторов. Совет директоров также одобрил получение листинга еврооблигаций, выпускаемых Gaz Capital S.A. в рамках программы среднесрочных облигаций, на Ирландской и Швейцарской фондовых биржах или иной фондовой бирже.