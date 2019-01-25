ВАРШАВА, 25 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия выделит до 215 миллионов евро на строительство газопровода Baltic Pipe, говорится в сообщении польского газового оператора Gaz-System.

"Европейская комиссия в рамках инструмента "Соединяя Европу" (Connecting Europe Facility – CEF) присудила проекту Baltic Pipe финансирование на строительные работы", — говорится в сообщении. Максимальная сумма финансовой поддержки составляет около 215 миллионов евро.

Поясняется, что решение о финансировании строительства газопровода Baltic Pipe было принято в рамках проведенного в 2018 году грантового конкурса CEF Energy.

По данным Gaz-System, средства будут направлены на проведение строительных работ, как для морского газопровода, соединяющего системы передачи Польши и Дании, так и на расширение и модернизацию польской газотранспортной системы.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.

Планируемая мощность газопровода — 10 миллиардов кубометров. Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.