САБЕТТА (ЯНАО), 25 янв — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует в 2019 году принять инвестиционное решение по реализации проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

""Новатэк" собирается в этом году принять инвестрешение по "Арктик СПГ-2"", — сказал Михельсон.

По его словам, минимальный уровень локализации производства оборудования в РФ для проекта составит 70-80%.

"Надеемся, что решения по СПИК (специальные инвестиционные контракты — ред.) будут приняты в ближайшие 3-4 месяца и до конца года мы сумеем ответить на вопрос о том, как видим уровень локализации", — отметил он.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Завод должен будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

В 2020-2021 году компания рассмотрит увеличение плана производства СПГ до 70 миллионов тонн в год, сообщил Михельсон. Проекты "Новатэка" обеспечат загрузку Северного морского пути к середине 2020-х годов в 46,5 миллиона тонн из общего плана в 80 миллионов тонн.



