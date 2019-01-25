МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, так как инвесторы ожидают снижения нефтедобычи в Венесуэле на фоне политических беспорядков в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64% — до 61,48 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,85%, до 53,58 доллара за баррель.

"Ситуация в Венесуэле, по-видимому, может отложить снижение котировок (нефти марки Brent — ред.) до уровня поддержки в 50 долларов за баррель, которое мы ожидали ранее", — сказал агентству Рейтер президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch).

В среду президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

При этом нефтяные трейдеры практически не отреагировали на данные по количеству буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели к 25 января выросло на 10 единиц, до 862 штук. Число газовых установок при этом снизилось на одну, до 197 единиц. Таким образом, общее число установок увеличилось на 9 штук, до 1059 установок.