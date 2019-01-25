МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,96%, до 6,24 доллара, "Новатэка" — на 2,1%, до 180,3 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,18%, до 78,86 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,48%, до 4,86 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,54%, до 25,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,74%, до 20,1 доллара, НЛМК — увеличилась на 1,85%, до 22,54 доллара, "Северстали" — на 3,57%, до 14,49 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,08%, до 1,25 доллара, Сбербанка — снизились на 0,95%, до 13,06 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 1,22%, до 18,22 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" снизилась на 0,13%, до 15,79 доллара, "Ленты" — на 0,44%, до 3,39 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене — на 2,23%, до 2,84 доллара.