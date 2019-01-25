МЕХИКО, 25 янв /ПРАЙМ/. Венесуэла будет защищать подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США — Citgo, заявил президент страны Николас Мадуро на пресс-конференции.

"Citgo – это собственность венесуэльского государства, PDVSA, и только PDVSA решает вопросы, касающиеся этой компании. Это собственность венесуэльского народа, и так мы ее будем защищать", — сказал он.

Citgo – американская "дочка" PDVSA, крупнейший импортер венесуэльской нефти в североамериканском государстве. Ряд компания в суде США пытаются получить компенсацию за национализацию активов в Венесуэле, добиваясь продажи активов Citgo. Как сообщалось, 49,9-процентная доля венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".