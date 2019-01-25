САБЕТТА (ЯНАО), 25 янв /ПРАЙМ/. "Новатэк" планирует серийно производить линии сжижения газа для проекта "Арктик СПГ-2" в Центре крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске, сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон на совещании, посвященном производству оборудования для СПГ-проектов в РФ.

"Проект ("Арктик СПГ 2" — ред.) создается по инновационной концепции — линии СПГ на основаниях гравитационного типа. Линии будут серийно производиться в Центре крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске. Он возьмет на себя функцию интегратора строительства линий сжижения. Завершены подготовительные работы по планировке территории, строим сухой док. В середине 2019 года планируем начать строительство первого гравитационного основания для проекта", — сообщил Михельсон.

Он напомнил, что инвестиции "Новатэка" в Центр планируются на уровне 120 миллиардов рублей. Говоря о другом СПГ-проекте компании — "Ямал СПГ", Михельсон отметил, что в его реализации участвовало около 650 российских предприятий и было размещено заказов на сумму более 650 миллиардов рублей.

"Наше стремление — в рамках будущих проектов максимально использовать потенциал российской промышленности. Мы начали строительство четвертой линии ("Ямал СПГ" — ред.) мощностью до 1 миллиона тонн, планируем запустить ее до конца года. Линия спроектирована по собственной технологии сжижения и полностью на российском оборудовании. Под нее уже заключено порядка 60 договоров с российскими компаниями. В проекте участвуют "Атомэнергомаш", группа "ГМС", "Турбонасос" Роскосмоса, Криогенмаш ОМЗ, Курганхиммаш и другие", — рассказал Михельсон.

Четвертая линия "Ямал СПГ" будет работать на собственной технологии сжижения газа "Новатэка" — "Арктический каскад". Михельсон в 2018 году сообщал, что четвертая линия планируется производительность 900-950 тысяч тонн, потому что ее "подогнали под гарантированное российское оборудование", в том числе турбины 25 МВт. В январе, говоря о планах по строительству третьего СПГ-завода, он отметил, что "если применять только российское оборудование, можно выйти на 1,5-1,6 миллиона тонн на линию".

По итогам совещания в Сабетте Михельсон пояснил журналистам, что для третьего СПГ-завода могут быть использованы турбины мощностью 30-32 МВт, поэтому и производительность линий оценивается выше. Также, по его словам, расчеты показывают, что если ставить турбину мощностью 100 МВт, на технологии "Арктический каскад" можно получить 4,5-4,8 миллиона тонн СПГ в год, "но у нас нет таких турбин". Он отметил, что есть такая турбина у Hitachi, "но пока смотрим, чтобы было только на нашем оборудовании".