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САБЕТТА, 25 янв /ПРАЙМ/. Минимальный уровень локализации производства оборудования в РФ для проекта "Арктик СПГ-2" составит 70-80%, сообщил журналистам председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"70-80% минимум локализации мы можем сделать уже на наш проект "Арктик СПГ-2", — сказал Михельсон. "Надеемся, что решения по СПИК (специальные инвестиционные контракты — ред.) будут приняты в ближайшие 3-4 месяца и до конца года мы сумеем ответить на вопрос о том, как видим уровень локализации", — отметил он.

По его словам, первые модули для первой линии "Арктик СПГ-2", "наверное, будут производиться большей частью за рубежом", потому производственные мощности для строительства модулей Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске будут запускаться в первом-втором квартале 2020 года. То есть, по словам Михельсона, "на первую линию мы не успеваем с нашим объектом, а вторая и третья очередь будут делаться там".

"Сегодня ключевым конкурентом России на рынке СПГ, по нашим оценкам, являются США. Американские СПГ-проекты имеют преимущество в логистике и стоимости финансирования. Конкурентным преимуществом России является низкая себестоимость добычи. "Новатэк" работает над снижением себестоимости линий сжижения. Наша цель — 750 долларов за тонну. Эту цель мы сможем достичь за счет инновационных решений и локализации производства оборудования", — рассказал также Михельсон в ходе совещания по вопросам производства оборудования для СПГ-проектов.

"В проекте "Ямал СПГ" российские заказы составили лишь порядка 30%. Наша цель по локализации — не менее 70%", — добавил он.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. Завод должен будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.