БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв /ПРАЙМ/. Twitter приостановил учетную запись государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. По данным телеканала Telesur, это было сделано из-за развернутой на ней кампании в поддержку Мадуро.

"Внимание: Действие этой учетной записи временно приостановлено. Вы видите это предупреждение из-за того, что в этой учетной записи была обнаружена необычная активность. Вы все еще хотите просмотреть ее?" — гласит заглушка в Twitter PDVSA.

Если нажать на кнопку "Да, показать профиль", загружается содержание блога компании, последняя публикация маркирована пятью часами назад и содержит фрагменты пресс-конференции президента Николаса Мадуро.

Как утверждает корреспондент канала Telesur в Венесуэле, такое решение Twitter было принято после того, как рабочие нефтяной и химической промышленности начали в соцсети акцию в поддержку Мадуро. По ее информации, в настоящее время компания пытается добиться снятия ограничений.

Блоги подразделений PDVSA, например PDVSA Argentina или PDVSA gas, функционируют в обычном режиме, как и блог министерства нефти, чей руководитель – Мануэль Кеведо – является одновременно главой PDVSA. При этом миннефти Венесуэлы утром также размещало в Twitter ролики в поддержку Мадуро.