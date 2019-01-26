ВАШИНГТОН, 26 янв /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Основным рынком сбыта американского сжиженного природного газа с большой долей вероятности будет не Европа, а Азия, но там ему придётся столкнуться с очень серьёзной конкуренцией российского газа из трубы "Сила Сибири", рассказал РИА Новости в преддверии Европейской газовой конференции в Вене экс-советник министра энергетики США Чарльз Макконнелл.

"Для меня совершенно очевидно, что Азия будет, скорее всего, основным рынком сбыта для американского СПГ. Не думаю, что европейский рынок в числе потенциальных главных рынков сбыта. Я думаю, что такие рынки, как Китай, Япония и Индия, будут основными. Однако СПГ из США придётся конкурировать с крайне дешёвым углём и другими опциями. Но экономика Азии будет основным драйвером для развития американского СПГ", — сказал собеседник.

Отвечая на вопрос, что будет с американскими амбициями после ввода в строй "Силы Сибири", Макконнелл сказал, что "будет конкуренция" и США придётся нелегко.

"Ситуация на рынке изменится — когда ты можешь получать газ через трубу, это всегда дешевле, чем доставлять газ судами, это факт. Но я сомневаюсь, что все потребности в газе на Востоке можно будет закрыть с помощью одной трубы. Да и если ты в энергетическом секторе, ты никогда не кладёшь все яйца в одну корзину. Правда, большую часть яиц ты, все-таки, складываешь в корзину получше", — признает он.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по "Силе Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 мегаватт.