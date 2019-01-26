МЕХИКО, 26 янв /ПРАЙМ/. Американская "дочка" венесуэльской PDVSA, компания Citgo, готовит юридическую стратегию для предотвращения попыток смены руководства и возможной передачи своих денежных средств оппозиции Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Ранее S&P Global Platts сообщало, что Хуан Гуаидо, возложивший на себя исполнение полномочий президента Венесуэлы, намерен объявить о планах по смене совета директоров компании, а также о переменах в руководстве самой PDVSA.

Между тем, в пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его правительство будет защищать компанию. "Citgo — это собственность венесуэльского государства, PDVSA, и только PDVSA решает вопросы, касающиеся этой компании. Это собственность венесуэльского народа, и так мы ее будем защищать", — сказал он.

Citgo, принадлежащая PDVSA, не может отправлять компании дивиденды из-за санкций Вашингтона против Венесуэлы, отмечает агентство. "Citgo зарегистрирована в Делавэре. Принадлежит Венесуэле, у которой сейчас два президента. США признают одного, и это не он назначал членов совета директоров", — приводит агентство слова источника.

Ряд компаний судебным путем пытаются получить в США компенсацию за национализацию активов в Венесуэле, добиваясь продажи активов Citgo. Как сообщалось, 49,9-процентная доля венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в Citgo Petroleum выступает в качестве обеспечения долговых обязательств PDVSA перед российской "Роснефтью".