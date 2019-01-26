МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Российский газопровод "Турецкий поток" является для украинской экономики наиболее опасным, сообщает журнал "Новое время" со ссылкой на Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины.

Таким образом, после запуска всей магистрали с учетом "Северного потока — 2" Киев полностью лишится возможности транзита газа из РФ.

По его словам, по "Северному потоку — 2" голубое топливо не может поставляться потребителям из южной Европы, а это — весомая часть транзита для Киева. Но после запуска всей цепочки газ пойдет в Италию, Францию и на Балканы в обход Украины.