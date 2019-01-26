БЕРЛИН, 26 янв — ПРАЙМ. Использование угля в энергетике Германии будет прекращено в 2038 году, заявил журналистам в Берлине глава правительственной комиссии Рональд Пофалла, представляя итоговый доклад по данной теме.

"Использование угля в Германии будет прекращено в 2038 году. В 2032 году будет проведена еще одна проверка, возможно ли прекратить использование угля раньше, в 2035 году. Мы хотим таким образом подчеркнуть, что в начале 30-х годов должен быть подведен итог о ситуации, не исключено, что определенное развитие рынка сделает возможным более ранний выход, но сейчас это невозможно конкретизировать и предсказать", — сказал Пофалла.

"Дело сделано. Наш доклад, который был окончательно согласован сегодня ночью, поддержали 96,4% комиссии, если хотите, другими словами, 27 из 28 голосами членов комиссии", — добавил он.

По его словам, центральными пунктами доклада стали "создание при помощи структурных изменений новых рабочих мест в угольных регионах, поддержание надежного энергообеспечения и обеспечение устойчивой защиты климата в Германии". Пофалла заявил, что таким образом комиссия предоставила правительству ФРГ "ясную схему, чтобы связать между собой рабочие места, экономическую эффективность и защиту климата".

Правительственная комиссия, в которую входят представители промышленных предприятий, профсоюзов, природоохранных организаций, научных кругов, была создана в 2018 году, ее задачей было наметить план по выходу из угольной промышленности ввиду ее негативного воздействия на экологию. Ранее правительство ФРГ приняло решение об отказе от атомной энергетики до 2022 года.