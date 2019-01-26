ДУБАЙ, 26 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco вскоре откроет первую в Саудовской Аравии заправку для автомобилей, работающих на водородных топливных элементах, сообщается в пресс-релизе компании.

Проект осуществляется в сотрудничестве с американской компанией Air Products. Экспериментальные автомобили для Саудовской Аравии поставит японская корпорация Toyota, которая в 2014 году представила свою первую серийную модель на водородном топливе Toyota Mirai.

Заправка будет располагаться в технопарке Dhahran Techno Valley Science Park в Дахране на востоке Саудовской Аравии. Ожидается, что она заработает во втором квартале 2019 года.

Отмечается, что автомобили на водородном топливе не производят никаких вредных выбросов в атмосферу. Энергия вырабатывается путем реакции между получаемым из воздуха кислородом и водородом из топливного элемента, ее единственным побочным является обычная вода.