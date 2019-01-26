ПЕКИН, 26 янв /ПРАЙМ/. Китайские ученые разработали устройство, которое в случае успеха позволит добывать сланцевый газ, богатые запасы которого обнаружены в нескольких районах КНР, испытания новой технологии планируется провести в марте-апреле этого года на территории юго-западной провинции Сычуань, пишет издание South China Morning Post.

Китай обладает крупнейшими запасами сланцевого газа на планете – около 31,6 триллиона кубических метров, что в два раза превышает общие запасы США и Австралии. Но при этом Китай на сегодняшний день остается и крупнейшим импортером природного газа, в 2017 году в стране добыли лишь 6 миллиардов кубических метров сланцевого газа. Проблема заключается в том, что основные запасы сконцентрированы в провинции Сычуань на глубине более 3,5 километра ниже уровня моря, и нынешние технологии, в частности гидравлический разрыв пласта, пока не позволяют вести добычу на таких глубинах.

Группа ученых-ядерщиков главной государственной лаборатории контролируемых ударных волн при Сианьском транспортном университете под руководством профессора Чжан Юнмина сообщила газете детали разработанной ими технологии "энергетического стержня", который способен достичь глубинных пластов.

Отмечается, что в отличие от технологии гидравлического разрыва пласта, в которой для высвобождения газа, находящегося в осадочных породах, используется жидкость под высоким давлением, устройство китайских ученых использует мощный электрический ток для генерации концентрированных, контролируемых ударных волн для достижения того же результата. Ученый сообщил, что испытания, которые планируется провести в марте или апреле в провинции Сычуань, станут результатом почти десятилетней работы.

Отмечается, что технология гидравлического разрыва пласта подходит для добычи сланцевого газа на небольшой глубине, однако, чем глубже находятся месторождения сланцевого газа, тем выше должно быть давление воды, необходимое для создания трещин и высвобождения газа. Для того, чтобы добраться до газа, находящегося на глубине 3,5 километра, необходимо давление жидкости около 100 мегапаскалей, или примерно такое же, как на дне Марианской впадины в Тихом океане, самой глубокой точке на нашей планете.

Однако в настоящий момент нет столь прочного насоса или труб, которые способны выдержать такое давление. Поэтому, отмечает газета, не удивительно, что предпринятые государственными энергетическими корпорациями Sinopec и CNPC попытки добраться до богатых сланцевым газом пластов не увенчались успехом.

Устройство китайских ученых, как уточняется, способно контролировать выбросы энергии в чрезвычайно короткий, точно рассчитанный период времени, чтобы добиться максимального эффекта разрушения от ударных волн. "Энергетический стержень", как поясняет издание, работает следующим образом: сильный электрический ток проходит по специальной катушке, которая погружена в жидкость, в результате этого процесса образуется плазменная среда — чрезвычайно горячее вещество, содержащее огромное количество энергии.

"Ударная волна, создаваемая устройством, может достигать 200 мегапаскалей, что, как ожидается, приведет к формированию зоны разлома диаметром до 50 метров", — сообщил профессор Чжан Юнмин. Он добавил, что после каждого такого удара стержень поднимается вверх по специальной шахте, в то же время в нее под высоким давлением поступает жидкость для того, чтобы поспособствовать раскрытию пород, после этого стержень возвращается в нужную позицию и готов к повторному удару.

В то же время технология может создавать и серьезные риски, особенно учитывая, что провинция Сычуань расположена в сейсмоактивном регионе, где часто происходят землетрясения магнитудой выше 4. Существуют опасения, что ударные волны, создаваемые устройством, хотя и будут контролируемыми и направленными, при массовом использовании могут изменить основную геофизику региона и подвергнуть риску базовую инфраструктуру, например, здания и дамбы.

Как отмечает профессор Китайского университета нефти города Циндао Ван Чэнвэнь, преимущество этой технологии заключается в том, что она потенциально более щадящая для окружающей среды, нежели способ гидравлического разрыва пласта. Однако, по его мнению, все еще предстоит выяснить, действительно ли устройство сможет генерировать достаточно энергии для разрушения горных пород на таких глубинах.

Он добавил, что поскольку технология все еще находится в зачаточном состоянии, необходимо будет принять дополнительные меры для обеспечения безопасности работников на буровой площадке, в то время как массовое производство также потребует строительства крупной сети вспомогательных надземных и подземных сооружений.