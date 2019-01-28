МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Участники и эксперты газового рынка обсудят развитие индустрии сжиженного природного газа в мире и будущий спрос на газ на европейском рынке 28-30 января в Вене в рамках Европейской газовой конференции. Особый акцент, как ожидается, будет сделан на новый российских газотранспортных маршрутах в Европу — "Северном потоке-2" и "Турецком потоке".

Среди участников — топ-менеджеры мировой газовой индустрии. Россию на конференции представят заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран (Paul Corcoran), а также заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.

Ожидается участие и американских компаний-производителей СПГ. Так, американскую Cheniere представит вице-президент по стратегии Эндрю Уолкер (Andrew Walker), компанию Tellurian — старший вице-президент по маркетингу, бывший помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам в администрации Барака Обамы, Амос Хохштайн (Amos Hochstein). В конференции примут участие и представитель европейских OMV, Uniper, Total, BP, Eni и Snam.

СПГ ИЗ США: ВОЗМОЖЕН ЛИ ДЕМПИНГ

Основной темой конференции станет развитие производства сжиженного природного газа в мире и рост спроса на СПГ, в том числе, в европейских странах. В 2019 году может быть принято рекордное количество инвестиционных решений по СПГ-проектам, в том числе, в США, говорится в отчете аналитической Gas Strategies. Практически во всех крупных проекты, по которым могут быть приняты инвестиционные решения, принимают участие либо Exxon Mobil, либо Total, отмечается в отчете. В то же время эксперты ожидают, что число участников на СПГ-рынке — производителей и трейдеров — в 2019 году значительно увеличится.

В 2019 году должно быть принято инвестиционное решение по СПГ-проекту американской Venture Global, которая удивила рынок, законтрактовав объемы СПГ по рекордно низкому тарифу на сжижение газа — 1,75 доллара за MMBTU. Если компания сможет подтвердить экономическую эффективность такого проекта, это изменит индустрию СПГ, отмечают эксперты Gas Strategies. Однако "многие не верят в то, что Ventura Global сможет поставлять СПГ по таким ценам", уточняют они.

Кроме того, о готовности инвестировать в производство газа в США заявляли и страны Ближнего Востока — Катар и Саудовская Аравия. Министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби говорил в декабре, что Катар вложит 20 миллиардов долларов в энергетические проекты в США в течение пяти лет, связанные в том числе с производством СПГ. В январе президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер говорил агентству Рейтер, что компания готова приобрести газовые активы в США на миллиарды долларов.

Европейские страны тоже не раз высказывали заинтересованность в росте объема экспорта СПГ из США, в том числе в рамках борьбы с доминирующим положением российского газа на европейском рынке. Еврокомиссия отмечала в декабре, что СПГ из США может играть возрастающую роль в обеспечении газом Евросоюза, усиливая его энергобезопасность. При этом Евросоюз будет увеличивать долю импорта газа с 70% в ближайшие годы, отмечала ЕК.

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ЕВРОПЫ

Международные эксперты также прогнозируют не только рост импорта газа в ЕС, но и рост доли российского газа на европейском рынке. Так, Международное энергетическое агентство в докладе World Energy Outlook 2018 оценивает долю РФ в объеме импортируемого Европой газа в 37% к 2040 году. Британская BP в своем Energy Outlook прогнозирует рост доли российского газа в общем спросе на газ в Европе до почти 50% к 2040 году.

"Газпром" строит свои планы на основе прогнозов по росту спроса на импорт газа в Европе на фоне снижения его добычи в европейских странах. Консенсус-прогноз, подготовленный "Газпромом", предусматривает рост импорта газа в Европе на 81 миллиард кубометров газа к 2030 году и 84 миллиарда кубометров — к 2040 году.

Покупатели заявляют, что им в среднесрочной перспективе нужны от "Газпрома" еще около 50 миллиардов кубометров газа в год, говорила в октябре глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Именно поэтому "Газпрому" нужна фактически новая газотранспортная система (ГТС): такие газопроводы, как "Турецкий поток" и "Северный поток-2", существующая ГТС не справится с таким спросом на газ, отмечала она.

Именно поэтому участники газового рынка сделают особый акцент на новых трубопроводных проектах поставок газа в Европу — "Северному потоку-2", "Турецкому потоку", а также Трансадриатического газопровода (TAP). "Турецкий поток" и "Северный поток-2" совокупно принесут на рынок дальнего зарубежья дополнительные 86,5 миллиарда кубометров газа в год (31,5 миллиарда и 55 миллиардов кубов соответственно). Мощность TAP составляет 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Все эти проекты активно развиваются. Менее, чем за два года была построена морская часть "Турецкого потока", идут работы по строительству наземной инфраструктуры в Турции. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил в январе, что построено более 20% "Северного потока-2". Консорциум TAP сообщал, что приступает к работам по соединению участков газопровода в Италии.