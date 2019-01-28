МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Добыча газа на Украине в 2018 году выросла на 2,4%, следует из данных на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности страны.

За прошлый год, согласно данным министерства, на Украине был добыт 21 миллиард кубометров газа, что на 0,5 миллиарда больше, чем годом ранее.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Добыча газа на Украине в 2017 году увеличилась на 2%, до 20,5 миллиарда кубометров, сообщал ранее "Нафтогаз". Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.