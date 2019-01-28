ВЕНА, 28 янв — ПРАЙМ. "Газпром" заложил в бюджет дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, или 27% чистой прибыли по МСФО, сообщил начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Вчера прочитал, что Минэкономразвития поднимают вопрос (о выплате 50% прибыли по МСФО — ред.), опять, наверное, будут трясти. Мы заложили 27% чистой прибыли по МСФО, это 10,5 рубля", — сказал журналистам Иванников.

Позднее он уточнил, что точная цифра уровня дивидендов составляет 10,43 рубля на акцию.