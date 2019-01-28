ВЕНА, 28 янв — ПРАЙМ. "Газпром" планирует привлечь проектное финансирование в 14 миллиардов долларов для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), достиг договоренностей о финансировании проекта с экспортными кредитными агентствами, сообщил журналистам начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"Сейчас мы договорились с экспортными агентствами, которые готовы дать гарантии на 7 миллиардов долларов, идут переговоры с банками", — сказал он.

Он уточнил, что у банков планируется привлечь 14 миллиардов долларов, в том числе 7 миллиардов долларов под гарантии экспортных кредитных агентств. Сейчас в переговорах участвуют 27 банков.

При этом" Газпром" не планирует привлекать средства в этом году, так как потребности в финансировании закрыты бридж-кредитом. Таким образом, средства могут быть привлечены в следующем году.