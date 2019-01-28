МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Польше придется согласовывать свой проект газопровода Baltic Pipe, который она позиционирует, как альтернативу "Северному потоку-2", с "Газпромом". Как пишет Financial Times со ссылкой на аналитика по энергетике Роберта Томашевского, польский трубопровод пересечется на дне Балтийского моря с трубами "Северного потока-2".

"В этом случае нужно будет заключить соглашение с "Газпромом". Это технический вопрос, но я могу представить себе, как "Газпром" откладывает его решение или делает весь процесс более длительным", — приводит издание слова Томашевского.

Польша не один год пытается побороть зависимость от российского газа, в том числе, путем запуска Baltic Pipe. Меморандум о его строительстве главы Польши и Дании подписали летом 2017 года. Ожидается, что проект будет реализован в 2022 году, его стоимость составит порядка 1,7 миллиардов евро.

На минувшей неделе сообщалось, что Еврокомиссия выделит на строительство трубопровода 215 миллионов евро. По данным польского газового оператора Gaz-System, средства будут направлены на проведение строительных работ, как для морского газопровода, соединяющего системы передачи Польши и Дании, так и на расширение и модернизацию польской газотранспортной системы.

Gaz-System неоднократно заявляла, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.