БРЮССЕЛЬ, 28 янв /ПРАЙМ/. Счет за импорт газа в Евросоюз в третьем квартале прошлого года мог вырасти на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, примерно до 23 миллиардов евро, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

"Импорт (газа в ЕС – ред.) снизился на 3% в годовом исчислении в третьем квартале 2018 года на фоне снижения потребления и производства в ЕС", — говорится в документе, где отмечается, что поставки газа из России по трубопроводам покрыли 47% общего импорта "голубого топлива" в ЕС в третьем квартале.

"Оцениваемый счет ЕС за импорт газа вырос на 33% в годовом исчислении, достигнув около 22,7 миллиарда евро в третьем квартале 2018 года", — говорится в отчете.

Отмечается, что это произошло "в связи с увеличением на 37% цен на импорт газа в ЕС в период с третьего квартала 2017 года по 2018 год".