БРЮССЕЛЬ, 28 янв /ПРАЙМ/. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) Евросоюзом в третьем квартале прошлого года сократился на 8% в годовом исчислении, крупнейшим поставщиком этого вида топлива остался Катар, доля США составила лишь 3%, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

"После 5-процентного роста в годовом исчислении во втором квартале, импорт СПГ в Евросоюз упал на 8% в третьем квартале 2018 года", — говорится в нем.

Падение на 49% в Великобритании, на 32% в Греции, в Италии — на 31%, в Испании — на 18% и Португалии — на 5% было лишь частично компенсировано ростом в Бельгии на 134%, в Нидерландах – на 131%, Польше – на 34% и Франции — на 29%, отмечается в документе.

Катар остался в третьем квартале крупнейшим экспортером СПГ в Евросоюз с долей в 43%, следом шли Нигерия – 17% и Алжир – 12%. "Доля США была лишь 3%", и она снизилась вдвое – с 6%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в отчете.

При этом в совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в конце июля прошлого года говорилось, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения.

В третьем квартале прошлого года 12 грузов с СПГ из США прибыло в ЕС, "разгрузившись в августе на Мальте и в Испании, в сентябре – в Нидерландах и Португалии", говорится в отчете. Квартальный объем СПГ, привезенного из США, снизился на 56% по сравнению с тем же периодом 2017 года, и представлял собой лишь 7% общего экспорта Соединенными Штатами сжиженного газа за соответствующий триместр 2018 года. Основные поставки США шли в Латинскую Америку (48%) и Азию (44%), говорится в документе.