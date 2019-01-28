МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в понедельник вечером, трейдеры оценивают данные о росте буровых установок в США и ожидают снижения спроса на нефть вследствие замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.39 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,92% — до 59,79 доллара за баррель. Показатель опустился ниже 60 долларов за баррель впервые с 15 января. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась при этом на 3,18%, до 51,98 доллара за баррель.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные о росте буровой активности в США. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели выросло на десять, до 862 штук.

При этом сырьевые аналитики UBS Wealth Management, опрошенные изданием Wall Street Journal, ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,3 миллиона баррелей в день в 2019 году по сравнению с ростом на 1,5 миллиона баррелей в 2018 году. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с ожиданиями замедления темпов роста мировой экономики.