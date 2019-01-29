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БРЮССЕЛЬ, 28 янв /ПРАЙМ/. Россия осталась основным источником импорта газа для Евросоюза в третьем квартале прошлого года, а доля ее трубопроводного газа в общем объеме импорта ЕС выросла на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

"Российские трубопроводные поставки оставались основным источником импорта в ЕС, покрывая 47% импорта (из стран – ред.) за пределами ЕС в третьем квартале 2018 года, увеличившись на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в документе.

Ранее вице-президент по стратегии американской Cheniere Эндрю Уолкер (Andrew Walker) прогнозировал, что доля российского газа на европейском рынке вырастет с текущих 36% до 41% к 2035 году. Британская BP в своем Energy Outlook прогнозирует рост доли российского газа в общем спросе на газ в Европе до почти 50% к 2040 году.

Импорт трубопроводного газа из РФ в третьем триместре прошлого года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В третьем квартале 2018 года Украина оставалась основным маршрутом поставок российского газа в ЕС, покрывая 48% всех российских поставок (19 миллиардов кубометров), отмечается в отчете.

Новые трехсторонние консультации между РФ, Украиной и Еврокомиссией на министерском уровне прошли 21 января текущего года. Тема нынешнего раунда трехсторонних переговоров, которые стартовали летом прошлого года – это продолжение транзита российского газа через Украину после завершения действия нынешнего транзитного контракта в конце 2019 года.