МЕХИКО, 29 янв /ПРАЙМ/. Активы Citgo, дочерней компании венесуэльской PDVSA в США, не оцениваются в 7 миллиардов долларов, заявил министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо в Twitter.

Власти США в понедельник объявили о введении санкций в отношении PDVSA, вновь призвав все страны мира "незамедлительно" признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы. США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, в общей сложности заблокированы 7 миллиардов долларов активов, а еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Кеведо заявил, что Citgo не оценивается в 7 миллиардов долларов, если только Гуаидо "и его поверенный в Вашингтоне" не пытаются "распродать ее как часть платежа".

Он добавил, что США в течение многих лет пытались захватить Citgo, и назвал блокировку активов PDVSA в США "грабежом", который совершается с помощью "предательской акции венесуэльской оппозиции".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что PDVSA должна в ближайшие часы принять все возможные меры, в том числе в судах, для защиты активов в США.