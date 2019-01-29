МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты парламента России, глава комитета по энергетике Павел Завальный внес на рассмотрение Госдумы поправки в Административный кодекс страны, которые разрешают штрафовать за отказ ставить счетчики газа потребителей.

При этом от ответственности за установку счетчиков освобождаются компании, в частности — крупнейший в России поставщик газа — "Газпром".

По мнению автора инициативы, до 2012 года все потребители газа в стране должны были поставить счетчики. Если они не были установлены — ответственность лежала на поставщике "голубого топлива". Завальный заявил, что в указанный срок не были установлены порядка 1,2 млн счетчиков. Сейчас компании поставили 800 тысяч счетчиков, остальные не смогли установить из-за того, что потребитель не допустил их к установке.