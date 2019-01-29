ВЕНА, 29 янв — ПРАЙМ. Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток-2", продолжает искать проектное финансирование, рассчитывает привлечь около 6 миллиардов евро, сообщил журналистам финансовый директор компании Пол Коркоран.

"Мы по-прежнему ведем переговоры с экспортными кредитными агентствами. Рассчитываем привлечь около 6 миллиардов евро", — сказал Коркоран.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.