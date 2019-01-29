ВЕНА, 29 янв — ПРАЙМ. "Газпром" сохранит объёмы экспорта газа в ЕС на уровне 200 миллиардов кубометров в течение следующих нескольких лет, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Мы установили рекорд поставок газа (в ЕС — ред.) в 2018 году — более 200 миллиардов кубометров. Мне кажется, что эта цифра показывает новую реальность. И я не думаю, что мы снизим эти объёмы в следующие несколько лет", — сказала Бурмистрова, выступая на Европейской газовой конференции.

Глава компании Алексей Миллер ранее сообщал, что "Газпром" в 2018 году поставил в дальнее зарубежье рекордные 201,7 миллиарда кубометров газа.

Также по словам Бурмистровой, рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС возможен в среднесрочной перспективе.

"В обеспечении спроса многие полагаются на возможности поставок СПГ, где в этом году ожидается ввод большого количества новых производственных мощностей. Однако большую часть прошлого года СПГ-терминалы в Европе были загружены примерно на треть существующих мощностей", — сказала Бурмистрова.

"Более благоприятные условия для импорта СПГ на азиатских рынках приводили к тому, что его объемы направлялись преимущественно в Азию. Это было практически на протяжении всего 2018 года. Тенденция несколько изменилась к концу года – на фоне роста стоимости фрахта и мировых цен на природный газ", — отметила она.

"В среднесрочной перспективе возможно появление дополнительных объемов СПГ на европейском рынке, однако в долгосрочном периоде в первую очередь именно азиатские рынки будут сохранять свою привлекательность – с учетом их ёмкости и роста спроса", — уточнила она.

Поставки СПГ в Европу выросли в четвертом квартале 2018 года до 7,1 миллиона тонн в декабре со среднего значения в 6,7 миллиона тонн в месяц. Всего в 2018 году в ЕС было поставлено около 50 миллиона тонн СПГ.