ВЕНА, 29 янв — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует в феврале ввести в эксплуатацию завод по производству сжиженного природного газа в Высоцке, идут пусконаладочные работы, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.

"Сейчас идут пусконаладочные работы, планируем запуск в феврале", — сказал Джетвей.

Он отметил, что "Новатэк" законтрактовал около 30% объемов СПГ с завода.

Компания "Криогаз-Высоцк" (51% принадлежит "Новатэку", 48,9% "Газпромбанку") реализует в Высоцке проект по строительству терминала по производству и перегрузке СПГ на территории порта. Производительность терминала составит 660 тысяч тонн СПГ в год. Также проект включает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода Ленинград-Выборг-Госграница.

Кроме того, обсуждается возможность принятия инвестрешения по строительству второй линии мощностью от 600 тысяч до 1 миллиона тонн в год. СПГ с проекта будет поставляться для бункеровки, а также небольшим потребителям на европейский рынок.