МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,13%, до 6,15 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,55, до 182 долларов, "Лукойла" — на 0,9%, до 78,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,31%, до 4,87 доллара, "Газпром нефти" — на 1,58%, до 25,65 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,23%, до 19,89 доллара, НЛМК — упала на 0,4%, до 22,65 доллара, "Северстали" — выросла на 0,69%, до 14,5 доллара.

Бумаги ВТБ снизились в цене на 0,4%, до 1,25 доллара, Сбербанка — выросли на 2,45%, до 13,19 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 0,22%, до 18,1 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 1,34%, до 15,85 доллара, "Ленты" — снизилась на 2,94%, до 3,3 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 2,28%, до 2,87 доллара.