ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Демократы палаты представителей конгресса США обеспокоены решением министерства финансов снять санкции против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски и намерены предпринять законодательные инициативы, чтобы не допустить таких шагов в будущем, говорится в совместном заявлении демократов, председательствующих в четырех комитетах палаты.

В воскресенье минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена. Это было сделано после того, как Дерипаска ослабил контроль над компаниями по схеме, согласованной с минфином США.

В конгрессе США выражали сомнения относительно того, насколько оправдано снятие санкций с компаний Дерипаски. Палата представителей приняла резолюцию, направленную против этого шага, но сенат не набрал для аналогичной резолюции достаточного количества голосов, и решение минфина вступило в силу. Конгресс США получил право де-факто блокировать снятие санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

"Мы глубоко обеспокоены решением министерства финансов снять санкции… до того, как у конгресса появилась возможность подробно рассмотреть условия сделки и несмотря на обоснованную просьбу ненадолго отложить это решение", — говорится в заявлении демократов.

Они обвинили Дерипаску в "работе с Москвой ради злонамеренных целей" и усомнились в том, что соглашение Дерипаски с минфином США является достаточной мерой.

"Мы рассматриваем дополнительные законодательные инициативы, чтобы министерство финансов и эти компании соблюдали дух и букву соглашения и чтобы это (снятие санкций — ред.) не повторилось в будущем. Мы продолжим надзор за решением минфина, рассматривая условия сделки и ее реализацию, чтобы злонамеренные деятели, подобные господину Дерипаске, не могли получить выгоду от решений минфина о снятии санкций", — говорится в документе.

Заявление подписали главы комитетов по международным делам, разведке, финансовым услугам и ассигнованиям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать снятие санкций США с En+, "Русала" и "Евросибэнерго", но отметил, что в Кремле считают нелегитимными любые ограничения. Он также не стал комментировать вопрос о том, что при этом санкции продолжают действовать в отношении одного из руководителей этих компаний, российского бизнесмена Олега Дерипаски.