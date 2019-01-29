МЕХИКО, 29 янв /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA пытается избежать последствий санкций США, ограничивая платежи за свою нефть и обращаясь с просьбой к основным покупателям пересмотреть контракты на поставку нефти, в том числе компания просит о пересмотре условий контрактов нефтеперерабатывающие заводы США, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на четырех участников переговоров.

Также PDVSA рассматривает возможность использования посредников при продаже нефти, отмечает агентство.

Венесуэла поставляет около 1,25 миллиона баррелей нефти в день, в том числе 500 тысяч баррелей в день – в США. Также страна импортирует более 200 тысяч баррелей в день нефтепродуктов.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.