МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" не комментирует публикацию американской Washington Post о якобы сделанном Россией КНДР предложении построить АЭС в обмен на отказ Пхеньяна от своей ядерной и ракетной программ.

"Мы эти сообщения не комментируем", — сказал РИА Новости представитель Росатома.

Ранее во вторник Washington Post со ссылкой на американские источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила, что представители российских властей якобы предложили правительству КНДР построить в стране атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерной и ракетной программ. Сообщается, что предложение было сделано осенью 2018 года, позднее о нем стало известно спецслужбам США.

Как пишет издание, по условиям сделки предполагается, что Россия построила бы и эксплуатировала АЭС, и при этом вывозила бы на свою территорию отработавшее топливо с атомной станции, чтобы снизить риск использования ядерных материалов для создания Пхеньяном вооружений. По мнению, высказанному в материале газеты, предложение направлено на подрыв переговоров Вашингтона и Пхеньяна и демонстрирует стремление Москвы завоевать долю на энергетическом рынке Корейского полуострова.