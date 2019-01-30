ПЕКИН, 30 янв /ПРАЙМ/. Все взаимодействие Москвы с Пхеньяном соответствует требованиям резолюций Совета Безопасности ООН и внутреннему законодательству России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя публикацию Washington Post о том, что Москва предложила КНДР построить в стране атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерной и ракетной программ.

Как утверждает издание, предложение было сделано осенью 2018 года, позднее о нем стало известно спецслужбам США. По данным газеты, предполагается, что правительство РФ будет эксплуатировать АЭС и вывозить на свою территорию побочные продукты и отходы функционирования объекта, чтобы снизить риск использования этих материалов для создания вооружений.

"Все, что мы делаем в режиме взаимодействия с коллегами в Пхеньяне, полностью соответствует требованиям как резолюции Совета безопасности ООН, так и параметрам нашего внутреннего законодательства", — сказал Рябков журналистам на полях проходящей в Пекине встречи "ядерной пятерки".

Он добавил, что некоторые СМИ, особенно в США, стремятся представить любое взаимодействие России с КНДР как нечто из разряда вон выходящее, требующее дополнительного изучения в части того, нет ли в этом какого-то двойного дна.

По словам российского замминистра, это "совершенно неправильный подход", потому что Россия как никто другой привержена своим обязательствам в рамках международного права.

"Очередную публикацию Washington Post посмотрим. Если там будут какие-то причины для того, чтобы дополнительно комментировать, комментарии последуют", — сказал замглавы МИД РФ.