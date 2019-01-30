МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Принятые правительством РФ меры позволят не допустить роста цен на топливо в 2019 году выше инфляции, заявил курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Совокупность инструментов и главное оперативное и своевременное их применение нам позволит не допустить роста цен на нефтепродукты выше инфляции", — сказал Козак.

Он добавил, что в текущем году рост цен на топливо в стране находится в пределах, допустимых соглашением властей и нефтяников.

"С нового года рост цен на бензины и на дизель на АЗС нефтяных компаний находится в пределах допустимых, оговоренных соответствующим соглашением, уровней — это 1,7%", — сказал Козак.

Он отметил, что ситуация с обеспечением топливом в стране стабильная.

Что касается разбивки по карте страны, то доминирование сетей независимых АЗС выявлено в ряде регионов РФ, теперь они находятся в зоне особого внимания Федеральной антимонопольной службы.

"Проведены проверки так называемых независимых АЗС на предмет их рыночного доминирования. В целом ряде регионов такие факты монополизации розничной сети выявлены, и теперь они находятся в зоне внимания антимонопольной службы", — сказал Козак.

"Антимонопольное законодательство позволяет достаточно эффективно сдерживать рост цен на указанных заправках", — добавил вице-премьер.

Козак добавил, что не видит оснований для введения госрегулирования цен на ГСМ для отдельных потребителей, в том числе из сельского хозяйства.

"Я не вижу оснований для введения государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для отдельных категорий потребителей, в том числе для сельскохозяйственных потребителей", — сообщил он.