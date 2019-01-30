МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Следствие задержало отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, который оказался причастен к хищениям природного газа "Газпрома" на сумму более чем 30 млрд рублей, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей", — сообщила она.

В среду 32-летний Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. СК РФ сообщил, что обладает данными о причастности сенатора к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии в 2010 году.

"Следователями СК России совместно с сотрудникам ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах", — сказала Петренко.

Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно причастные к расследуемым преступлениям, добавила она.