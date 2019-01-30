Добавлены подробности (после третьего абзаца)

ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/. Оппозиция Венесуэлы во главе с Хуаном Гуаидо, который объявил себя временным президентом страны, не признает "незаконных соглашений" президента Николаса Мадуро, заявил представитель Гуаидо в США Карлос Веккьо.

"Соглашения, которые не были признаны Национальной ассамблеей, являются незаконными. Мы не признаем незаконных соглашений. Остальные — да, мы будем соблюдать… Китай и Россия должны это понимать", — заявил Веккью в Атлантическом совете в Вашингтоне.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай, которые имеют большие контракты с правительством Венесуэлы, и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Зимой 2017 года оппозиционный парламент Венесуэлы одобрил соглашение о протесте против "незаконной продажи" доли в Petromonagas российской компании "Роснефть", владеющей 40% в этом совместном с PDVSA предприятии. Национальная ассамблея пришла к выводу о нарушении конституции страны, требующей одобрения сделки парламентом. Парламент назвал "изменой" продажу государственной собственности правительством, единогласно выразив протест против сделки.

В свою очередь, "Роснефть" заявила, что не сомневается в законности сделки по покупке дополнительных акций венесуэльской Petromonagas и увеличении доли до 40%, а у парламента Венесуэлы нет полномочий для ее отмены.

В 2016 году "Роснефть" закрыла сделку с венесуэльской PDVSA по увеличению доли российской компании в совместном предприятии Petromonagas до 40%, купив у PDVSA дополнительные 23,33% в компании за 500 миллионов долларов.