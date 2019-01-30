МЕХИКО, 30 янв /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная PDVSA не планирует разрывать контракты на поставку с нефтяными компаниями США на фоне новых санкций, однако уже столкнулась с проблемами при разгрузке танкеров с импортным бензином, передает агентство Рейтер со ссылкой на члена совета директоров компании Уилла Ранхеля.

По словам Ранхеля, PDVSA потребует разгрузки танкеров, поскольку у нее есть средства, обеспечивающие гарантию оплаты груза.

Ранее в среду PDVSA заявила, что у нее достаточно топлива для обеспечения своих 1800 заправок по всей стране. Компания отмечает, что, "несмотря на империалистические атаки", продолжает прилагать все финансовые и технические усилия для дистрибуции топлива.

США 28 января объявили о новых санкциях в отношении Венесуэлы, в частности — против нефтяного сектора, заблокировав активы и интересы национальной нефтегазовой компании PDVSA в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.