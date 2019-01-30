ВАШИНГТОН, 30 янв /ПРАЙМ/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что санкции против венесуэльской госкомпании PDVSA касаются и связанной с ней никарагуанской компании ALBANISA.

"Через санкции PdVSA Соединенные Штаты также санкционировали ALBANISA из Никарагуа, совместное предприятие правительства с PdVSA и коррупционного фонда коррумпированного режима Даниэля Ортеги", — написал Болтон в Twitter.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран, включая Никарагуа поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.