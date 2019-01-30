МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду замедлили темпы роста после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.31 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,8% — до 61,69 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,84%, до 54,29 доллара за баррель.

До публикации пресс-релиза регулятора Brent торговался в плюсе на 1,01%, а WTI — на 2,25%.

ФРС США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. В пресс-релизе по итогам заседания ФРС традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США. Регулятор однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом прошлого года.

ФРС также подчеркнула, что будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления.