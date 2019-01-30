БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв /ПРАЙМ/. Аргентина достигла договоренности с ЕС о возобновлении экспорта биодизеля в европейские страны, сообщает МИД латиноамериканской страны.

В декабре прошлого года ЕС ввела антидемпинговые пошлины для аргентинских экспортеров в размере от 25 до 33,4%, фактически закрыв свой рынок для поставок биотоплива.

Для урегулирования торгового спора Аргентинская палата биотоплива предложила компромисс по ценам и объемам поставки, позволяющие возобновить экспорт. Соглашение было достигнуто без обращения к органу по урегулированию споров ВТО.

Ожидается, что в ближайшие дни решение Европейской комиссии будет опубликовано в официальном бюллетене ЕС для вступления в силу.