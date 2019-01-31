МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Энергометаллургическая En+ Group опубликовала данные о своих акционерах и о том, какой долей своих акций они могут распоряжаться после снятия с компании санкций США.

Согласно информации на официальном сайте компании, ее акционерный капитал разделен на 638 миллионов 848 тысяч 896 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,00007 долларов каждая. По данным на 26 января, компания B-Finance Limited, которая контролируется Олегом Дерипаской, владеет 44,95% акций En+, право голоса имеет по 35% акций (по остальным может голосовать независимый управляющий).

ВТБ, по данным на сайте En+, принадлежит 21,68% акций, из которых право голоса есть по 7,35% (по остальным может голосовать независимый управляющий). При этом ВТБ в понедельник сообщал, что 26 января доля принадлежащих ему акций En+ выросла с 7,65% до 22,27%, из которых он имеет право распоряжаться до 6,25% акций. На момент публикации РИА Новости не располагали комментариями компании и банка.

Номинальным держателем 10,55% акций является банк Citi. Эти акции получил швейцарский трейдер Glencore в обмен на 8,75% акций "Русала" (из-за регуляторных требований передача акций займет около года). У Glencore уже есть право голоса по акциям En+. Кроме того, Citi выступает держателем еще 4,54% акций, но право голоса по ним принадлежит институциональным и розничным инвесторам. Они также владеют 4,88% акций, и в итоге могут распоряжаться 9,42% акций En+. Членам семьи Дерипаски принадлежит 6,75% акций компании, благотворительному фонду Дерипаски "Вольное дело" — 3,22%, другим миноритарным акционерам — 3,42%. Право распоряжения этими акциями принадлежит независимым управляющим. Судя по данным En+, у членов семьи Дерипаски может быть один управляющий, а у фонда и остальных миноритаев — другой.

Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, в том числе за счет передачи им части акций благотворительному фонду и за счет вступления банка ВТБ во владение частью акций, заложенных по обязательствам компаний бизнесмена.

Согласно сообщению En+, этими пакетами благотворительного фонда и ВТБ будут голосовать независимые американские доверенные лица. Кроме того, сам Дерипаска будет голосовать не более чем 35% акций En+. Как сообщал минфин США, бизнесмен передает право голоса по принадлежащим ему акциям сверх этих 35% трасту, который будет обязан поддерживать позицию большинства акционеров, независимых от Дерипаски. Также независимой стороне передаются права голоса по бумагам акционеров En+, имеющих профессиональные или семейные связи с бизнесменом.