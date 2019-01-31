МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" прорабатывает идею строительства на Чукотке атомной станции малой мощности (АСММ), которая помогла бы снабжать энергией будущий Баимский горно-обогатительный комбинат, предназначенный для выпуска меди и золота с Баимской рудной зоны.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, входящая в Росатом компания "Русатом Оверсиз" заказала у Института систем энергетики имени Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (Иркутск) сравнительный анализ вариантов развития Чаун-Билибинского энергоузла на Чукотке с учетом перспективных схем энергоснабжения Баимского ГОКа.

Для обеспечения будущего комбината электроэнергией было предложено использовать АСММ с реакторной установкой РИТМ-200, которая могла бы быть построена или на площадке действующей на Чукотке Билибинской АЭС, или на площадке ГОКа.

В 2018 году стало известно, что Росатом начинает переходить к реализации идеи создания наземных атомных блоков малой мощности на основе реакторных установок РИТМ-200, примененных в проекте новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Был разработан обликовый проект такого энергоблока установленной электрической мощностью не менее 50 МВт, который может стать экспортным продуктом российской атомной отрасли. В конце прошлого года генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что госкорпорация планирует в первом квартале 2019 года представить в правительство РФ предложения по размещению в России АСММ.

Интерес разных стран к атомным электростанциям малой мощности растет. Такие энергоблоки установленной электрической мощностью до 300 МВт, могут, среди прочего, быть использованы как объекты локальной энергетики для энергоснабжения удаленных изолированных потребителей. Целевыми потребителями энергоресурсов в этом случае будут отдельные группы населенных пунктов и промышленных предприятий, имеющих компактное расположение. Актуальной областью возможного применения АСММ считается энергоснабжение таких единичных потребителей, как, например, буровые платформы, горно-обогатительные комплексы, металлургические предприятия и другие энергоемкие производства.

Старт проекту строительства Баимского ГОК дал президент России Владимир Путин в сентябре 2018 года в ходе Восточного экономического форума. Начало работы комбината намечено на 2022 год. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в декабре 2018 года поручил министерствам и властям Чукотки в срок до 30 марта нынешнего года представить проект комплексного плана по освоению Баимской рудной зоны.

Баимская медно-порфировая площадь (с входящим в нее участком Песчанка) — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. Совокупный ресурсный потенциал оценивается примерно в 25 миллионов тонн меди и около 2 тысяч тонн золота. Среднегодовой объем производства в первые десять лет операционной деятельности ожидается на уровне 250 тысяч тонн меди и 400 тысяч унций золота. Инвестиции в разработку рудника предполагаются на уровне 5,5 миллиарда долларов.

Группа KAZ Minerals, крупный производитель меди в Казахстане, в августе 2018 года договорилась о покупке Баимского месторождения (принадлежит структуре Романа Абрамовича и его партнерам) за 900 миллионов долларов денежными средствами и акциями. В январе нынешнего года KAZ Minerals сообщила о закрытии первого этапа сделки. В течение 2019 года KAZ Minerals намерена разработать банковское технико-экономическое обоснование проекта, генподрядчиком для его выполнения назначена компания Fluor, результаты должны быть объявлены в первой половине 2020 года. Параллельно группа продолжит вести переговоры с банками о финансировании строительства и оценку возможного потенциального партнерства в рамках проекта.