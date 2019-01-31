МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Программа модернизации ТЭС может охватить электростанции юга России. Соответствующие поправки в регламенты работы энергорынка РФ поддержал его регулятор — "Совет рынка", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, наблюдательный совет регулятора 30 января поддержал поправку "Лукойл-Кубаньэнерго", расширяющую для энергодефицитных районов возможные объемы модернизации ТЭС. Речь идет о принятой правительством программе реновации старых ТЭС до 2031 года объемом 1,9 триллиона рублей. Но по правилам временный вывод мощностей для модернизации разрешен, только если в данной объединенной энергосистеме (ОЭС), согласно схеме и программе развития энергосистемы РФ (СиПР), не прогнозируется энергодефицит и есть страхующая мощность. В ОЭС Юга именно такая ситуация.

По оценке "Системного оператора" (СО, диспетчер энергосистемы), при выводе 1,928 ГВт Новочеркасской ГРЭС (принадлежит "Газпром энергохолдингу" — ГЭХ) балансовая ситуация в ОЭС Юга не позволит выводить энергообъекты для модернизации. Как сообщает издание, угольная Новочеркасская ГРЭС отсутствует в СиПР с 2021 года, и ГЭХ считает ее убыточной при работе на рынке на общих основаниях.

"Лукойл" и ГЭХ — основные владельцы старых ТЭС в ОЭС Юга и заинтересованы в их модернизации. Глава ГЭХ Денис Федоров в 2018 году говорил, что холдинг может, в частности, модернизировать Ставропольскую ГРЭС. По оценке Владимира Скляра из "ВТБ Капитала", под модернизацию может подпасть до 1,3 ГВт мощностей "Лукойла" старше 45 лет в ОЭС Юга — 32% всех ТЭС компании по мощности. Инвестиции компании могли бы составить 30–40 миллиардов рублей, рассчитал аналитик.

В пояснительной записке к заседанию набсовета "Совета рынка" "Лукойл-Кубаньэнерго" отмечает, что вероятность вывода Новочеркасской ГРЭС "крайне мала". Суть предложения компании — при расчете балансовых ограничений в ОЭС учитывать не только станции, указанные в СиПР как находящиеся в эксплуатации, но и ТЭС, которые с высокой долей вероятности могут продолжить работу, пишет газета. Это станции, для которых указано, что их вывод возможен только после замещающих мероприятий, а собственник при этом подал заявление на вынужденный режим.

Принятие такой правки, писало "Лукойл-Кубаньэнерго", увеличит конкуренцию при проведении отборов по программе модернизации и снизит стоимость победивших проектов. В СО и "Совете рынка" согласны с предложением "Лукойла" из-за "усиления конкуренции", ожидая, что объем предложения в ОЭС теперь увеличится. В "Лукойле", ФАС и Минэнерго на запросы издания не ответили.