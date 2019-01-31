МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящаяся на акционеров компании, в 2018 году увеличилась почти в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом — до 23,352 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании за отчетный период составила 2,8 доллара против 1,56 доллара за 2017 год. Выручка Royal Dutch Shell выросла на 27,2% — до 388,379 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал прошлого года увеличилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 5,59 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,67 доллара против 0,46 доллара годом ранее. Выручка выросла почти на 20% — до 102,228 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 51,428 миллиарда долларов, снизившись на 22% по сравнению с показателем по итогам предыдущего года.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за 2018 год увеличилась в годовом выражении в 4,4 раза — до 6,798 миллиарда долларов. Добыча составила 2,709 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, снизившись в годовом выражении на 2,4%. За четвертый квартал компания получила прибыль в этом сегменте в размере 1,601 миллиарда долларов, что на 22% ниже аналогичного периода 2017 года. Добыча составила 2,809 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на 1% в годовом выражении.

В сегменте переработки и сбыта (downstream) прибыль за год снизилась на 8% — до 7,601 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов вырос на 3% и составил 6,783 миллиона баррелей в сутки. В четвертом квартале прибыль составила 2,918 миллиарда долларов (рост почти в 3 раза в годовом выражении), объем продаж нефтепродуктов — 6,906 миллиона баррелей в сутки (рост на 1%).

Компания объявила о запуске третьего транша программы выкупа своих акций (buy back) на сумму 2,5 миллиарда долларов до конца апреля 2019 года. С июля 2018 года компания уже выкупила акций на 4,5 миллиарда долларов. Shell прогнозирует снижение добычи газа из-за продажи части активов. Добыча нефти в первом квартале 2019 года также снизится из-за продажи бизнеса в Аргентине.