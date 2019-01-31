МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на промежуточное решение арбитража Стокгольма в споре с "Нафтогазом" по поставкам газа на октябрь 2019 года, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"Газпром" оспаривает как предварительное, так и итоговое решение арбитража по поставкам газа в суде округа Свеа (Швеция), ожидая частичной отмены обоих решений. Согласно предварительному графику, представленному шведским судом, судебные слушания по апелляции на промежуточное решение арбитража назначено на октябрь 2019 года", — говорится в документе.

"Даты слушаний по апелляции на итоговое решение арбитража будут зависеть от решения суда по объединению этих дел и будут назначены позднее", — отмечается в проспекте.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.